Água deverá regressar a algumas freguesias de Leiria durante sexta-feira

O abastecimento de água deverá chegar às residências de algumas freguesias de Leiria durante esta sexta-feira, depois de terem sido colocados geradores em alguns pontos, disse o administrador-delegado do SMAS.

"Ao longo do dia, estivemos a instalar alguns geradores nos reservatórios em baixa para garantir o fornecimento para a população. É expectável que no início da próxima manhã já exista água em algumas zonas como Pousos, São Romão, Guimarota, Andrinos, Vale da Fonte, Sampaio, Gândara, cidade, Ervedeira, Quartel, Telheiro, Casal dos Claros, Coimbrão, Amor, Arrabal, Janardo", disse Ricardo Gomes.

Segundo o administrador-delegado dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento (SMAS) de Leiria, ainda há "uma franja da população nas zonas mais afastadas em que o fornecimento de água vai ser num período mais tardio".

No entanto, serão disponibilizados vários pontos de água nessas zonas para ir ao encontro das necessidades das populações.

Algumas habitações já estão a ter eletricidade, mas apenas estão a beneficiar das estações móveis ligadas aos postos de transformação que a E-Redes está a instalar junto das "infraestruturas nevrálgicas", como quartéis de bombeiros, hospital ou centros de saúde.

"Por isso, há quarteirões que já têm abastecimento de corrente elétrica", explicou o vereador da Proteção Civil municipal, Luís Lopes.

O presidente da Câmara de Leiria, Gonçalo Lopes, reafirmou que a "prioridade das prioridades" é o restabelecimento da energia elétrica. "Sem energia, sem eletricidade, não vamos conseguir desenvolver a nossa missão e, por isso, continuamos com dificuldades extremas", adiantou.

Verificando hoje, in loco, que existem "muitas torres de alta tensão e de média tensão derrubadas", Gonçalo Lopes observou que a "operação que a E-Redes está a montar é extremamente trabalhosa e que vai obrigar a ter mapeamentos específicos de energia e de eletricidade enquanto reparam essas mesmas torres".

No entanto, desconhece-se ainda o "prazo de restabelecimento da eletricidade no concelho de Leiria".

"O abastecimento de eletricidade de forma consecutiva e estável vai levar tempo", reforçou Luís Lopes.

Segundo o vereador, têm estado no terreno "405 operacionais de diversas entidades e que previsivelmente amanhã poderão ser reforçados com mais grupos que foram disponibilizados, acionados pela Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, de várias origens do país, nomeadamente do Alentejo, Alto Minho e Douro, e que estamos a validar agora a sua entrada neste concelho".

Luís Lopes referiu também que várias ambulâncias de socorro estão a dar apoio à emergência pré-hospitalar, de forma a conseguimos libertar os bombeiros para as ações que estão a ser desenvolvidas no terreno.

A Câmara de Leiria disponibilizou, no pavilhão dos Pousos, lonas e plásticos, para que a população cujos tetos das edificações foram afetados, possa proteger os seus telhados.

"Conseguimos contratar mangas plásticas de estufa numa empresa de Leiria que tinha sido destruída também pelo vendaval e, mesmo assim, foi buscar, no meio dos escombros, o que tinha para disponibilizar e amanhã [sexta-feira] vai entregar mais. Quando disse que é esta a força e a vontade solidária que o nosso povo tem, é isso que nos enche de orgulho", reforçou.

O presidente da autarquia apelou ainda aos fornecedores de plástico e outros para que possam ceder lonas que já tenham sido utilizadas noutras áreas de trabalho para redistribuir pela população afetada.