Depressão Leonardo vai influenciar tempo na Madeira até sexta-feira

O Instituto Português do Mar e Atmosfera (IPMA) refere que as ondulações frontais associadas à depressão Leonardo vão afectar o estado do tempo no arquipélago da Madeira até sexta-feira, dia 6 de Fevereiro, em especial na parte oeste da ilha da Madeira, sendo mais intensa e generalizada a todo o arquipélago na madrugada e manhã de quinta-feira.

O vento, do quadrante oeste, será mais intensa na noite de quarta para quinta-feira e na sexta-feira, podendo neste período "atingir rajadas até 95 km/h, em especial nas terras altas", refere o comunicado do IPMA.

A agitação marítima manter-se-á forte, em particular na costa norte, diminuindo temporariamente entre a manhã de quarta e a manhã de quinta-feira, estando previstas ondas do "quadrante oeste com 4 a 5 metros, aumentando para 5 a 7 metros a partir da tarde de dia 5."

Tal como noticiado durante o dia de hoje pelo DIÁRIO, esta situação levou a que fossem emitidos avisos meteorológicos de níveis laranja e amarelo para agitação marítima e rajada de vento, respectivamente, podendo vir a ser emitido aviso de precipitação para a noite de quarta para quinta-feira.

O IPMA aconselha o acompanhamento das actualização dos avisos. "As actualizações oficiais das previsões e dos avisos meteorológicos poderão ser acompanhadas em www.ipma.pt, através das redes sociais do IPMA ou dos Órgãos de Comunicação Social", remata.