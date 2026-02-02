Viaturas avariadas provocam congestionamentos na via rápida em dois sublanços

A Via Rápida encontra-se, neste momento, condicionada em dois pontos distintos, devido à presença de viaturas avariadas, situação que está a provocar congestionamentos significativos no tráfego rodoviário, segundo informação disponibilizada pela aplicação Infovias.

Uma das ocorrências verifica-se no sublanço Santo António–Santa Luzia, no sentido Ribeira Brava–Machico, onde a circulação apresenta já uma extensão de cerca de 2,1 quilómetros, causando fortes constrangimentos aos automobilistas que circulam naquele troço.

Foto Via Litoral

A segunda situação está registada no sublanço Câmara de Lobos–Quebradas, também no sentido Ribeira Brava–Machico, com um congestionamento estimado em cerca de 0,5 quilómetros.