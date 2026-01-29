Sentido Galo Resort celebra o São Valentim com diversas ofertas

O pacote de estadia exclusivo para o Dia de São Valentim inclui alojamento em quarto duplo com pequeno-almoço buffet, um jantar romântico no Restaurante Atlantis com música ao vivo, espumante e bombons de chocolate à chegada.

A experiência fica completa com acesso directo ao mar, piscina interior aquecida, saunas e jacuzzi, além de roupão e chinelos para o casal. O late check-out está disponível, mediante disponibilidade, para prolongar cada momento a dois. Tudo isto por apenas 250€/casal.

Para tornar esta experiência ainda mais especial, pode complementar a sua estadia com momentos românticos inesquecíveis. Desfrute de uma massagem de casal por um valor adicional de 85€ por casal, ou surpreenda quem ama com um sunset romântico no Capoeira Lounge, que inclui uma garrafa de vinho e uma tábua de queijos para partilhar, por 35€ por casal.

Para os apaixonados pela cozinha italiana, a Pizzeria O Galo preparou também um menu especial para dois, disponível neste dia especial, por 69€ por casal.

Mais informações: +351 291 930 930 | [email protected]