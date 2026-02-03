Tunacedros celebra aniversário com concerto

A Tunacedros celebra mais uma aniversário com a realização de um concerto, agendada para o dia 15 de Fevereiro, pelas 10 horas, no Salão Paroquial de São Roque do Faial.

"Este concerto é uma homenagem ao percurso da Tunacedros e a todos os que têm feito parte desta história ao longo dos anos", refere uma nota do agrupamento musical, que convida toda a comunidade "para um concerto muito especial", que "celebra mais um ano de música, amizade e tradição". A entrada é livre.