Motards do Porto Santo cozinharam panelo nesta tarde de sábado

A Associação de Motards do Porto Santo organizou, este sábado, um passeio de motos e uma confraternização, na sua sede social.

Essa confraternização tinha uma ementa de panelo, cozinhado por sócias e sócios com jeitinho para coisa.

Compareceram à refeição apetitosa mais 40 motards, o que resultou num convívio muito agradável, como de resto já é habitual nas iniciativas dos motards da “ilha dourada”.

O DIÁRIO sabe que a actual direcção do clube vai continuar com a mesma dinâmica de actividades ao longo do ano de 2026.