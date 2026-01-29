Academia do Bacalhau do Porto Santo elege novos corpos sociais
A Academia do Bacalhau do Porto Santo tem hoje o seu jantar mensal, o primeiro deste ano 2026, que será, também, um jantar em que serão eleitos os seus novos corpor sociais.
Jorge Jacinto que agora finda o seu mandato faz um balanço positivo aos doze meses à frente da Academia e, ao DIÁRIO, disse estar "satisfeito, mas não totalmente" porque "gostaria de ter feito mais". Nesse sentido, refere os dois objectivos que traçou e que não foram alcançados, pois almejava a entrada de seis novos compadres e só entraram três e ainda não foi conseguida uma sede física".
Quanto a este último objectivo, Jorge Jacinto disse já ter falado com entidades locais, as quais garantiram que "logo que fosse quando possível iam ver a essa situação". Na mesma situação da Academia do Bacalhau disse estarem outras instituições.
Para o futuro da Academia do Bacalhau Jorge Jacinto espera que "não caia num marasmo como já esteve, e continue a aumentar, sobretudo no número de compadres nos jantares mensais".
Conforme apurou o DIÁRIO, não é expectável que haja outro membro da Academia a apresentar uma candidatura, pelo que, ou a actual direcção continua ou a eleição fica adiada por mais um mês, no jantar de Fevereiro, de modo a que possa ser apresentada alguma candidatura.