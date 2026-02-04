Revista Girão abre recepção de artigos para nova edição

Já se encontra aberto o período de recepção de artigos para a próxima edição da Revista Girão, publicação dedicada à investigação e divulgação do património do concelho de Câmara de Lobos. A submissão de trabalhos decorre entre os meses de Fevereiro e Julho, estando a edição do novo número prevista para Dezembro deste ano.

No que respeita ao âmbito temático, a revista aceita preferencialmente artigos centrados na cultura e na história de Câmara de Lobos, embora esteja igualmente aberta a contributos científicos relacionados com a Ilha da Madeira em geral.

As normas de redação e formatação podem ser consultadas no site oficial da Câmara Municipal de Câmara de Lobos. O envio de propostas e os pedidos de informação adicional devem ser efectuados através do endereço electrónico [email protected].