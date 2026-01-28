Marina do Funchal abre concurso para novos espaços de restauração e bares

A Marina Blu, Lda. anunciou, hoje em comunicado, a abertura do procedimento para a atribuição de quatro espaços de restauração e dois bares na Zona Comercial da Marina do Funchal.

O concurso está disponível para todas as entidades interessadas, que poderão submeter as suas propostas até ao dia 13 de Fevereiro.. A iniciativa visa dinamizar a oferta gastronómica e de lazer na Marina, fortalecendo a actratividade do espaço para residentes e visitantes.

Toda a informação detalhada, incluindo requisitos, condições de participação e documentação necessária, encontra-se disponível no site oficial da Marina do Funchal: www.marinablufunchal.com.