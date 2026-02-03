DTIM abre inscrições gratuitas para projecto Erasmus+ de costura solidária

A DTIM – Associação Regional para o Desenvolvimento das Tecnologias de Informação na Madeira abriu inscrições para o projecto 'Costurar gestos, espalhar sorrisos', uma iniciativa que une formação, sustentabilidade e solidariedade, direccionada a adultos que não estejam no activo.

A participação é totalmente gratuita, sendo o projecto cofinanciado pelo programa Erasmus+ Educação de Adultos. A formação inclui um atelier de costura criativa, sustentável e solidária, baseado em metodologias de aprendizagem não formal e colaborativa, sem necessidade de experiência prévia.

Os participantes irão criar brinquedos têxteis artesanais a partir da reutilização criativa de tecidos. Os trabalhos desenvolvidos darão origem a uma exposição e serão posteriormente enviados para Cabo Verde, em colaboração com a Associação de Promoção da Macaronésia da Madeira (APMM).

O projecto oferece ainda a oportunidade de participação numa mobilidade de grupo Erasmus+ à Alemanha, em parceria com a Konrad-Martin Haus, em Bad Kosen, Naumburg, um centro residencial para educação de adultos com 75 anos de actividade.

As inscrições estão abertas até 12 de Fevereiro de 2026, com especial prioridade para pessoas com menos oportunidades, como desempregados, aposentados ou pessoas com baixas qualificações. As vagas são limitadas.

Inscrições via www.dtim.pt.