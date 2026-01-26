FC Porto procura repor vantagem para os rivais na recepção ao Gil Vicente
O líder FC Porto vai receber hoje o Gil Vicente, no encerramento da 19.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, numa partida em que procura um novo triunfo para manter a distância para os rivais.
Os 'dragões', que procuram a 11.ª vitória consecutiva na I Liga, ainda não perderam no campeonato e apenas registam um empate na prova, somando 52 pontos, e entram em campo com quatro pontos de vantagem sobre o Sporting e sete em relação ao Benfica, equipas que já venceram nesta ronda.
A equipa orientada por Francesco Farioli sabe que apenas um triunfo lhe permite repor a vantagem com que entrou para a ronda, tendo pela frente um Gil Vicente que é a principal surpresa da competição.
A formação de Barcelos chega ao Estádio do Dragão na quinta posição, com 31 pontos, a dois do Sporting de Braga, que já triunfou na ronda, e apenas uma vitória lhe permite recuperar o quarto posto.
O jogo tem início marcado para as 20:15, numa partida que será dirigida por António Nobre, da associação de Leiria.
Programa a resultados da 19.ª jornada da I Liga de futebol:
- Sexta-feira, 23 jan:
Casa Pia - AVS, 3-3
- Sábado, 24 jan:
Moreirense - Santa Clara, 1-0
Arouca - Sporting, 1-2 (0-1)
Estoril Praia - Vitória de Guimarães, 4-2
- Domingo, 25 jan:
Nacional - Rio Ave, 4-0
Famalicão - Tondela, 3-0
Benfica - Estrela da Amadora, 4-0
Sporting de Braga - Alverca, 5-0
- Segunda-feira, 26 jan:
FC Porto - Gil Vicente, 20:15