FC Porto procura repor vantagem para os rivais na recepção ao Gil Vicente

O líder FC Porto vai receber hoje o Gil Vicente, no encerramento da 19.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, numa partida em que procura um novo triunfo para manter a distância para os rivais.

Os 'dragões', que procuram a 11.ª vitória consecutiva na I Liga, ainda não perderam no campeonato e apenas registam um empate na prova, somando 52 pontos, e entram em campo com quatro pontos de vantagem sobre o Sporting e sete em relação ao Benfica, equipas que já venceram nesta ronda.

A equipa orientada por Francesco Farioli sabe que apenas um triunfo lhe permite repor a vantagem com que entrou para a ronda, tendo pela frente um Gil Vicente que é a principal surpresa da competição.

A formação de Barcelos chega ao Estádio do Dragão na quinta posição, com 31 pontos, a dois do Sporting de Braga, que já triunfou na ronda, e apenas uma vitória lhe permite recuperar o quarto posto.

O jogo tem início marcado para as 20:15, numa partida que será dirigida por António Nobre, da associação de Leiria.

Programa a resultados da 19.ª jornada da I Liga de futebol:

- Sexta-feira, 23 jan:

Casa Pia - AVS, 3-3

- Sábado, 24 jan:

Moreirense - Santa Clara, 1-0

Arouca - Sporting, 1-2 (0-1)

Estoril Praia - Vitória de Guimarães, 4-2

- Domingo, 25 jan:

Nacional - Rio Ave, 4-0

Famalicão - Tondela, 3-0

Benfica - Estrela da Amadora, 4-0

Sporting de Braga - Alverca, 5-0

- Segunda-feira, 26 jan:

FC Porto - Gil Vicente, 20:15