Revista Diversidades dedica nova edição à educação e cultura digital

A Direção Regional de Educação, da Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, publicou a edição n.º 67 da Revista Diversidades, dedicada ao tema “Educação e Cultura Digital”.

De periodicidade semestral, a Revista Diversidades é uma publicação electrónica que tem como objectivo disponibilizar ao público conhecimento actual, bem como divulgar acções e práticas desenvolvidas no âmbito da Educação

A publicação procura ainda "fomentar o debate científico e profissional" e "o intercâmbio de ideias", assim como "difundir as opiniões de especialistas que proporcionem melhorias ao nível das práticas educativas e formativas".

Paralelamente, a revista assume-se como um espaço de divulgação de estudos e projectos de investigação-acção, promovendo a comunicação e o debate de ideias provenientes de diferentes organismos da sociedade.

A edição n.º 67, bem como os números anteriores da Revista Diversidades, pode ser consultada on-line: