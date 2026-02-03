Noite do Pijama Solidária acontece a 17 de Fevereiro na Camacha

O Núcleo Regional da Madeira da Liga Portuguesa Contra o Cancro promove uma Noite da Pijama Solidária no Salão Paroquial da Igreja da Camacha na terça-feira de Carnaval, dia 17 de Fevereiro, uma iniciativa que pretende aliar o convívio e a animação à solidariedade.

O evento decorre entre as 16 e as 23 horas e convida todos os participantes a comparecerem de pijama. Os bilhetes têm o custo de 18 euros para adultos e 10 euros para crianças até aos 12 anos. As receitas vão reverter a favor do núcleo regional.

O programa tem início às 16h00, com a abertura ao som e sabor de iguarias carnavalescas, sendo facultativo levar algo para partilhar. Pelas 19h00 está previsto o jantar, com feijoada . A animação continua às 21h00, com um sorteio e jogo do loto, terminando o convívio às 23h00.

O bilhete inclui um brinde carnavalesco de boas-vindas, jantar, uma bebida e participação no sorteio. A organização apela à participação da comunidade, incentivando famílias e amigos a juntarem-se a esta iniciativa solidária.