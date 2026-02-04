Centro de Juventude da Calheta cresce 20% em três anos e fixa ocupação em 73%

A secretária regional de Inclusão, Trabalho e Juventude, Paula Margarido, destacou a “trajectória positiva de crescimento” do Centro de Juventude da Calheta, durante uma visita à unidade, que regista um aumento consistente das dormidas e da receita.

"A governante visitou, na manhã desta quarta-feira, 4 de Fevereiro, o Centro de Juventude da Calheta, acompanhada pelo director regional de Juventude, André Alves, e pela presidente da Câmara Municipal da Calheta, Doroteia Leça", indica nota à imprensa.

A visita serviu para constatar no terreno “a notável evolução operacional da unidade, cuja taxa de ocupação dos quartos cresceu 20% entre 2023 e 2025, fixando-se em 73%, de acordo com os dados mais recentes disponíveis, referentes ao final de 2025”, explicou Paula Margarido.

O número de dormidas aumentou para 2 784 em 2025, face a 2 343 em 2023 e 2 328 em 2024.

“A evolução consistente destes números demonstra a relevância e a vitalidade deste equipamento para o turismo jovem e para a promoção da mobilidade na nossa Região”, afirmou Paula Margarido, durante a visita às instalações.

“Este centro é a prova de que é possível aliar a preservação do nosso valioso património, como esta casa senhorial, à criação de infraestruturas modernas e funcionais que servem a nossa juventude e todos aqueles que nos visitam.”

Situado no Estreito da Calheta, o Centro de Juventude da Calheta é o segundo equipamento mais antigo da rede regional de pousadas de juventude. Inaugurado em 1995, esta infraestrutura — considerada uma referência no concelho - completa este ano 31 anos ao serviço da população.