Economia nacional cresce 1,9% em 2025

A economia portuguesa cresceu 1,9% em 2025, segundo a estimativa rápida divulgada hoje pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

Este valor compara com a previsão de crescimento de 2% inscrita pelo Governo no Orçamento do Estado para 2026 e é uma desaceleração face ao aumento de 2,1% em 2024.

Este crescimento foi impulsionado pela procura interna, "refletindo a aceleração do consumo privado e do investimento", enquanto a formação bruta de capital fixo abrandou.

"O contributo da procura externa líquida foi mais negativo em 2025, tendo as exportações de bens e serviços em volume desacelerado de forma mais pronunciada que as importações de bens e serviços", explica o INE.

No quarto trimestre, o Produto Interno Bruto (PIB) em volume cresceu 1,9% em termos homólogos e 0,8% em cadeia.

Segundo o INE, reduziu-se o contributo negativo da procura externa líquida para a variação homóloga do PIB, após uma desaceleração pronunciada das importações de bens e serviços e uma redução das exportações de bens e serviços, nomeadamente refletindo a "diminuição das transações de produtos petrolíferos".

Já a procura interna também contribuiu menos para o crescimento, verificando-se uma desaceleração do consumo privado e do investimento.

Em termos trimestrais, foi a procura externa líquida que contribuiu positivamente para o crescimento em cadeia, enquanto a procura interna teve um efeito negativo.

O gabinete de estatísticas adianta ainda que o crescimento no terceiro trimestre de 2025 foi revisto em baixa em 0,1 pontos percentuais, nas taxas de variação homóloga e em cadeia, devido à incorporação de nova informação primária no apuramento da estimativa rápida do PIB, incluindo as estatísticas do comércio internacional de bens.

Os resultados detalhados das Contas Nacionais Trimestrais do 4.º trimestre de 2025 serão divulgados no próximo dia 27 de fevereiro de 2026.