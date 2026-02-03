Funchal retirou 20 pessoas das ruas em três anos Plano municipal prevê 63 medidas, até 2029, centradas na prevenção e reintegração social. Das 125 pessoas sem-abrigo no concelho, 85 dormem na rua. 'Condomínio Solidário', nova resposta habitacional e social da CMF, volta amanhã à reunião de Câmara. Há 3 mil famílias à espera de uma casa do Governo. Esta é a notícia que faz manchete na edição do DIÁRIO de Notícias da Madeira desta quarta-feira, 4 de Fevereiro.

O destaque fotográfico desta edição diz respeito à notícia Construtora de média dimensão cai na insolvência

'Máxima Dinâmica' ganhou milhões com o sector público regional e tinha cerca de uma centena de trabalhadores. Ficou em dificuldades em 2024 quando se lançou na sua maior obra em São Gonçalo, que deixou inacabada.

Erro da easyJet bloqueia Subsídio de Mobilidade Passageiros com malas pagas têm visto o reembolso recusado devido à emissão de recibos com tarifa 'Light'. Companhia reconhece situação e iniciou a correcção do procedimento.

Urgência às voltas com 50 doentes para internamento Há 4 meses que a média é de 30 pacientes internados neste serviço. Em entrevista ao DIÁRIO, Teresa Espírito Santo, da Ordem dos Enfermeiros, dá prazo de seis meses à Saúde regional para implementar mudanças.

E, por fim, Jogo de exibição marca hoje arranque do FIP Bronze Madeira.

