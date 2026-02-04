Martim Tavares teve poucas oportunidades no Marítimo antes de ser emprestado?

O empréstimo de Martim Tavares ao Racing Ferrol, de Espanha, levantou a questão sobre se o avançado terá tido, ou não, poucas oportunidades no Marítimo. A análise factual do seu percurso recente mostra que a resposta exige algum contexto.

Martim Tavares chegou ao Marítimo no início da época passada, proveniente do Boavista, e rapidamente se tornou um dos jogadores em maior evidência. Na temporada 2024/2025 realizou 31 jogos pela equipa principal, 30 deles na II Liga, embora apenas oito como titular. Somou 1.145 minutos e terminou como melhor marcador da equipa, com sete golos, demonstrando regularidade exibicional, sobretudo como suplente utilizado, estatuto em que foi mais vezes lançado ao longo da época.

A transição para esta época ficou, no entanto, marcada pelo infortúnio. O avançado lesionou-se ainda na pré-temporada e esteve afastado da competição durante praticamente dois meses. Essa paragem condicionou o seu arranque de época e fez com que perdesse espaço numa fase em que Vítor Matos era o treinador principal. O primeiro jogo oficial de Martim Tavares em 2025/2026 aconteceu apenas em Setembro, ao serviço dos sub-23, numa tentativa de recuperar ritmo competitivo. Só em Outubro voltaria a ser utilizado pela equipa principal, entrando aos 82 minutos na partida frente ao FC Porto B, a contar para a 8.ª jornada da II Liga. No total, o avançado participou em sete jogos no campeonato, sempre como suplente utilizado, somando apenas 70 minutos e sem qualquer golo apontado.

Paralelamente, a concorrência no ataque aumentou, nomeadamente com Preslav Borukov, que ganhou algum espaço na equipa com a chegada do treinador Miguel Moita. Martim Tavares, de 22 anos, nunca conseguiu recuperar a importância que tivera na época anterior e acabou por ser cedido ao Racing Ferrol, numa operação que permitiu também à SAD verde-rubra reduzir a folha salarial.

Assim, dizer que Martim Tavares teve poucas oportunidades no Marítimo é uma afirmação imprecisa. Jogou pouco na presente temporada, é um facto, mas essa realidade está directamente ligada à lesão sofrida na pré-época, que o afastou da competição e retirou espaço numa fase importante da época, condicionando todo o seu percurso subsequente.