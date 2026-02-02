Martim Tavares cedido ao Racing Ferrol

Tem sido um dia particularmente movimentado no Marítimo, no fecho do mercado de transferências. Agora é Martim Tavares que está de saída. O avançado português, de 22 anos, foi cedido so Racing Ferrol de Espanha.

Martin Tavares chegou ao Marítimo no início da época passada, proveniente do Boavista, e foi o melhor marcador da equipa com 7 golos em 31 jogos. Este ano, mercê também de uma lesão, perdeu espaço na equipa e apenas participou em 7 jogos e não anotou qualquer golo.