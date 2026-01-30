Largo do Chafariz volta do século XIX com recriação histórica

O Largo do Chafariz recuou, hoje, até ao século XIX, com a recriação histórica de um antigo mercado que se realizava, nessa altura, naquele espaço, anteriormente designado de Largo de São Sebastião, que depois transitou para o actual Mercado dos Lavradores.

Numa iniciativa da Escola Secundária de Francisco Franco, o objectivo passou por reavivar as trocas comerciais que então se realizavam na cidade do Funchal, conforme deu conta, aos jornalistas, Alexandre do Carmo, reforçando que esta recriação insere-se no Plano Anual de Actividades daquele estabelecimento de ensino.

O professor, que juntamente com André Chaves promoveu esta recriação, nota que um dos obejctivos desta iniciativa é permitir que os alunos "tenham uma percepção da cidade do Funchal vista de uma perspectiva passada". O projecto juntou vários alunos de diferentes turmas da Escola Secundária Francisco Franco, bem como alguns comerciantes que, em colaboração com a organização, aceitaram participar neste mercado, vendendo alguns dos seus produtos, como hortaliças, flores, não faltando a tradicional tasca.

Mostrando vontade em continuar com o projecto no próximo ano, Alexandre do Carmo, adianta já que um dos objectivos será recriar a visita dos reis D. Carlos I e D. Amélia à Madeira, com desfile de toda a cominitiva.

Além de vários elementos da comunidade educativa daquela escola e vendedores, a recriação histórica contou com a participação de elementos dos centros comunitários Sóciohabitafunchal e do Grupo de Folclore MonteVerde.

Os vários alunos com os quais o DIÁRIO falou manifestaram agrado pela sua participação no projecto, evidenciando as aprendizagens resultantes de um ensino que não se limita à sala de aula, aspecto que também foi evidenciado pela secretária regional de Educação, Ciência e Tecnologia. Elsa Fernandes realçou a mais-valia do contexto recriado que facilita detalhes essenciais para uma melhor compreensão das história. A governante vincou a disponibilidade da Secretaria Regional para apoiar este tipo de iniciativas, mostrando interesse em que sejam recriados outros locais da cidade.

Também Jorge Carvalho fez questão de notar a abertura da Câmara Municipal do Funchal para se associar a projectos desta natureza.

O presidente da autarquia, que conhece bem as lides educativas, ou não tivesse sido secretário regional de Educação durante vários anos, apontou que "o caminho poderá ser o da não repetição deste evento", mas antes "dinamizar outras praças, outros ambientes, e dessa forma recuarmos no tempo nesses espaços e revivermos aquele que era o quotidiano da cidade".

Mercado do Chafariz vai funcionar até às 18 horas.