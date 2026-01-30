Largo do Chafariz volta do século XIX com recriação histórica
Iniciativa da Escola Secundária de Francisco Franco junta cerca de 300 pessoas na encenação de do mercado que se realizava, noutros tempos, naquele local
O Largo do Chafariz recuou, hoje, até ao século XIX, com a recriação histórica de um antigo mercado que se realizava, nessa altura, naquele espaço, anteriormente designado de Largo de São Sebastião, que depois transitou para o actual Mercado dos Lavradores.
Numa iniciativa da Escola Secundária de Francisco Franco, o objectivo passou por reavivar as trocas comerciais que então se realizavam na cidade do Funchal, conforme deu conta, aos jornalistas, Alexandre do Carmo, reforçando que esta recriação insere-se no Plano Anual de Actividades daquele estabelecimento de ensino.
O professor, que juntamente com André Chaves promoveu esta recriação, nota que um dos obejctivos desta iniciativa é permitir que os alunos "tenham uma percepção da cidade do Funchal vista de uma perspectiva passada". O projecto juntou vários alunos de diferentes turmas da Escola Secundária Francisco Franco, bem como alguns comerciantes que, em colaboração com a organização, aceitaram participar neste mercado, vendendo alguns dos seus produtos, como hortaliças, flores, não faltando a tradicional tasca.
Mostrando vontade em continuar com o projecto no próximo ano, Alexandre do Carmo, adianta já que um dos objectivos será recriar a visita dos reis D. Carlos I e D. Amélia à Madeira, com desfile de toda a cominitiva.
Além de vários elementos da comunidade educativa daquela escola e vendedores, a recriação histórica contou com a participação de elementos dos centros comunitários Sóciohabitafunchal e do Grupo de Folclore MonteVerde.
Os vários alunos com os quais o DIÁRIO falou manifestaram agrado pela sua participação no projecto, evidenciando as aprendizagens resultantes de um ensino que não se limita à sala de aula, aspecto que também foi evidenciado pela secretária regional de Educação, Ciência e Tecnologia. Elsa Fernandes realçou a mais-valia do contexto recriado que facilita detalhes essenciais para uma melhor compreensão das história. A governante vincou a disponibilidade da Secretaria Regional para apoiar este tipo de iniciativas, mostrando interesse em que sejam recriados outros locais da cidade.
Também Jorge Carvalho fez questão de notar a abertura da Câmara Municipal do Funchal para se associar a projectos desta natureza.
O presidente da autarquia, que conhece bem as lides educativas, ou não tivesse sido secretário regional de Educação durante vários anos, apontou que "o caminho poderá ser o da não repetição deste evento", mas antes "dinamizar outras praças, outros ambientes, e dessa forma recuarmos no tempo nesses espaços e revivermos aquele que era o quotidiano da cidade".
Mercado do Chafariz vai funcionar até às 18 horas.