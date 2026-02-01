Social-democrata Francisco Brito eleito presidente da Anafre

O presidente da União de Freguesias de Évora, o social-democrata Francisco Brito, foi hoje eleito presidente da Associação Nacional de Freguesias (Anafre), durante um Congresso em Portimão, no distrito de Faro.

Francisco Brito encabeçou uma lista única apresentada a sufrágio, que resultou de um acordo entre PSD, PS e PCP.

Cerca de 1.300 delegados estavam inscritos no XX Congresso da Anafre, que hoje termina em Portimão, com o lema "+Freguesias - Agir e Pensar Portugal".

Composição dos órgãos sociais da Anafre:

Conselho Diretivo: Efetivos

Presidente: Francisco Branco de Brito -- União de Freguesias de Évora, distrito de Évora

Ricardo Marques -- Junta de Freguesia de Benfica (Lisboa)

Jorge Amador -- Junta de Freguesia Serra D'El Rei (Lisboa)

Luís Miguel Correia -- União de Freguesias de Eiras e São Paulo de Frades (Coimbra)

Paulo António de Carvalho -- Junta de Freguesia de Matosinhos (Porto)

José Manuel Ferreira -- Junta de Freguesia de Maceira de Rates, concelho de Barcelos (Braga)

Luís Marques Mendes -- Junta de Freguesia da Estrela (Lisboa)

Nelson Ramos -- Junta de Freguesia da Amora (Setúbal)

Ana Rita Leal -- Junta de Freguesia Carvalhal Bem Feito, Caldas da Rainha (Leiria)

Ana Isabel Merêces -- União de Freguesias Crato e Mártires, Flor da Rosa e Vale do Peso, concelho do Crato (Portalegre)

Raquel Freitas -- União de Freguesias S. Pedro de Fins, Maia (Porto)

João Carlos Simões -- União de Freguesias Alcoutim e Pereiro (Faro)

Rui Mendes -- Junta de Freguesia de Silgueiros (Viseu)

Vítor Besugo -- Junta de Freguesia de Beringel (Beja)

André da Rocha, Junta de Freguesia Santa Maria de Lamas, Santa Maria de Lamas (Aveiro)

Márcia Lima -- Junta de Freguesia Repeses e São Salvador (Viseu)

Pedro Araújo -- Junta de Freguesia Imaculado Coração de Maria, Funchal (Madeira)

Pedro Matias -- União de Freguesias Charneca de Caparica e Sobreda, Almada (Setúbal)

Francisco Kreye -- Junta de Freguesia Cascais e Estoril (Lisboa)

Hélder Afonso -- União de Freguesias Mouçós e Lamares (Vila Real)

Palmira da Costa - União de Freguesias Nogueira, Fraião e Lamaçães (Braga)

Mesa do Congresso:

Maria da Graça Silva, Junta de Freguesia de Fajã de Cima, Ponta Delgada (Açores)

Jorge Pestana - Junta de Freguesia São Pedro, Funchal (Madeira)

Carlos Gonçalves - União de Freguesias Alverca do Ribatejo e Sobralinho, Vila Franca de Xira (Lisboa)

Carlos Oliveira - Junta de Freguesia Polvoreira, Guimarães (Braga)

Carlos Coelho - União de Freguesias Freixeda do Torrão, Quintã de Pêro Martins e Penha de Águia, Figueira de Castelo Rodrigo (Guarda)

Nuno Gonçalves - União de Freguesias Almacave e Sé, Lamego (Viseu)

Carmina Parreira - Junta de Freguesia Ventosa do Bairro, Mealhada (Aveiro)

Conselho Fiscal:

Presidente: Filipe Dourado -- Junta de Freguesia de Arrentela, concelho do Seixal (Setúbal)

Vice-presidente: Carla Longo -- Junta de Freguesia de Pombal (Leiria)

Vogais:

João Carneiro -- Junta de Freguesia de Rebordões, Santo Tirso (Porto)

Francisco Parreira - Junta de Freguesia de Miranda do Douro (Bragança)

Maria da Luz Nunes -- Junta de Freguesia de Portimão (Faro)