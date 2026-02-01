Social-democrata Francisco Brito eleito presidente da Anafre
O presidente da União de Freguesias de Évora, o social-democrata Francisco Brito, foi hoje eleito presidente da Associação Nacional de Freguesias (Anafre), durante um Congresso em Portimão, no distrito de Faro.
Francisco Brito encabeçou uma lista única apresentada a sufrágio, que resultou de um acordo entre PSD, PS e PCP.
Cerca de 1.300 delegados estavam inscritos no XX Congresso da Anafre, que hoje termina em Portimão, com o lema "+Freguesias - Agir e Pensar Portugal".
Composição dos órgãos sociais da Anafre:
Conselho Diretivo: Efetivos
Presidente: Francisco Branco de Brito -- União de Freguesias de Évora, distrito de Évora
Ricardo Marques -- Junta de Freguesia de Benfica (Lisboa)
Jorge Amador -- Junta de Freguesia Serra D'El Rei (Lisboa)
Luís Miguel Correia -- União de Freguesias de Eiras e São Paulo de Frades (Coimbra)
Paulo António de Carvalho -- Junta de Freguesia de Matosinhos (Porto)
José Manuel Ferreira -- Junta de Freguesia de Maceira de Rates, concelho de Barcelos (Braga)
Luís Marques Mendes -- Junta de Freguesia da Estrela (Lisboa)
Nelson Ramos -- Junta de Freguesia da Amora (Setúbal)
Ana Rita Leal -- Junta de Freguesia Carvalhal Bem Feito, Caldas da Rainha (Leiria)
Ana Isabel Merêces -- União de Freguesias Crato e Mártires, Flor da Rosa e Vale do Peso, concelho do Crato (Portalegre)
Raquel Freitas -- União de Freguesias S. Pedro de Fins, Maia (Porto)
João Carlos Simões -- União de Freguesias Alcoutim e Pereiro (Faro)
Rui Mendes -- Junta de Freguesia de Silgueiros (Viseu)
Vítor Besugo -- Junta de Freguesia de Beringel (Beja)
André da Rocha, Junta de Freguesia Santa Maria de Lamas, Santa Maria de Lamas (Aveiro)
Márcia Lima -- Junta de Freguesia Repeses e São Salvador (Viseu)
Pedro Araújo -- Junta de Freguesia Imaculado Coração de Maria, Funchal (Madeira)
Pedro Matias -- União de Freguesias Charneca de Caparica e Sobreda, Almada (Setúbal)
Francisco Kreye -- Junta de Freguesia Cascais e Estoril (Lisboa)
Hélder Afonso -- União de Freguesias Mouçós e Lamares (Vila Real)
Palmira da Costa - União de Freguesias Nogueira, Fraião e Lamaçães (Braga)
Mesa do Congresso:
Maria da Graça Silva, Junta de Freguesia de Fajã de Cima, Ponta Delgada (Açores)
Jorge Pestana - Junta de Freguesia São Pedro, Funchal (Madeira)
Carlos Gonçalves - União de Freguesias Alverca do Ribatejo e Sobralinho, Vila Franca de Xira (Lisboa)
Carlos Oliveira - Junta de Freguesia Polvoreira, Guimarães (Braga)
Carlos Coelho - União de Freguesias Freixeda do Torrão, Quintã de Pêro Martins e Penha de Águia, Figueira de Castelo Rodrigo (Guarda)
Nuno Gonçalves - União de Freguesias Almacave e Sé, Lamego (Viseu)
Carmina Parreira - Junta de Freguesia Ventosa do Bairro, Mealhada (Aveiro)
Conselho Fiscal:
Presidente: Filipe Dourado -- Junta de Freguesia de Arrentela, concelho do Seixal (Setúbal)
Vice-presidente: Carla Longo -- Junta de Freguesia de Pombal (Leiria)
Vogais:
João Carneiro -- Junta de Freguesia de Rebordões, Santo Tirso (Porto)
Francisco Parreira - Junta de Freguesia de Miranda do Douro (Bragança)
Maria da Luz Nunes -- Junta de Freguesia de Portimão (Faro)