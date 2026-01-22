Acidente condiciona trânsito na Via Rápida em Câmara de Lobos
Um acidente está a provocar, esta manhã, um congestionamento significativo na Via Rápida (VR1), no sentido Ribeira Brava – Machico.
De acordo com a Info Vias, plataforma oficial da Direcção Regional de Estradas da Madeira, o congestionamento regista-se entre o quilómetro 10 e o quilómetro 13,5, no sublanço compreendido entre a Ponte dos Frades e Câmara de Lobos, numa extensão aproximada de 3,5 quilómetros.
Até ao momento não são conhecidos mais detalhes sobre o acidente, nem a previsão para a normalização da circulação, estando o trânsito condicionado naquele troço da VR1.
Contactadas as corporações de bombeiros da zona, não há indicação de feridos na sequência do acidente.
Trânsito a fluir com normalidade nos acessos e no centro do Funchal
Bom dia. A circulação rodoviária decorre, esta manhã, de forma globalmente normal nos principais acessos ao Funchal e no centro da cidade, sem registo de ocorrências graves a condicionar o trânsito.
