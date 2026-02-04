Homem de 40 anos entra em paragem cardiorrespiratória
Um homem com cerca de 40 anos faleceu hoje na sequência de uma paragem cardiorrespiratória, apesar de ter sido assistido prontamente por elementos de socorro.
De acordo com o que foi possível apurar o alerta foi dado pelas 7h00 para um homem em dificuldades no Caminho do Poço Barral, tendo rapidamente sido mobilizados os meios, nomeadamente dos Bombeiros Sapadores do Funchal e também da EMIR, normalmente chamada para estas situações mais graves.
Embora não tenhamos conseguido ainda confirmar as circunstâncias desta morte, sabemos que o indivíduo faleceu no local.
