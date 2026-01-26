Portugal entra a vencer no Europeu de polo aquático feminino

A seleção portuguesa entrou hoje a ganhar no Grupo B do Europeu feminino de polo aquático, ao golear a Roménia por 12-7, na estreia na competição que decorre no Funchal, na ilha da Madeira.

A seleção portuguesa venceu por margem confortável no encontro inaugural, com destaque para os quatro golos de Maria Machado, tendo triunfado em todos os quatro períodos da partida, e começou da melhor forma o torneio no Complexo Olímpico de Piscinas do Funchal, num regresso a um Europeu pela primeira vez desde 2016, arrancando em posição de apuramento para a Ronda Principal.

Na terça-feira, as lusas batem-se com a Espanha, campeã olímpica em Paris2024, após a seleção vizinha ter perdido o jogo inaugural, ante a vice-campeã do mundo Hungria (9-7).