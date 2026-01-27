Associação Sem Limites agradada com decisão de retirar paragem de autocarros

A Associação Portuguesa das Pessoas com Necessidades Especiais, IPSS – Associação Sem Limites, através de comunicado, felicita as entidades competentes pela pronta intervenção e pela decisão de proceder à retirada da paragem de autocarros localizada na Estrada do Aeroporto.

Associação Sem Limites denuncia incumprimento de normas de acessibilidade em obra pública A Associação Portuguesa das Pessoas com Necessidades Especiais – IPSS | Associação Sem Limites veio, hoje, a público denunciar o incumprimento das normas legais de acessibilidade numa obra pública recentemente executada na Estrada Regional do Aeroporto.

Em causa estava um alegado incumprimento de normas de acessibilidade numa obra pública, uma vez que a mesma não permitia a passagem de cadeiras de rodas no passeio.

"Esta actuação demonstra sensibilidade e responsabilidade no cumprimento das normas legais de acessibilidade, reconhecendo a importância de garantir espaços públicos acessíveis, seguros e inclusivos para todas as pessoas, em especial para as pessoas com mobilidade condicionada", aponta.

A associação acrescenta que "a decisão agora tomada reflecte um claro compromisso com os princípios da igualdade de oportunidades, da inclusão social e do respeito pelos direitos fundamentais, conforme consagrado na legislação em vigor".

"A Associação Sem Limites reitera o seu apoio a todas as ações e medidas que promovam a acessibilidade universal e a participação plena de todos os cidadãos na vida da comunidade", termina Filipe Rebelo.

