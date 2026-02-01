CDU denuncia paragem nas obras da bolsa de estacionamento no Alto do Curral Velho

A CDU denunciou, hoje, o impasse "inaceitável" nas obras da bolsa de estacionamento no sítio do Alto do Curral Velho, nas zonas altas da freguesia de Santo António. Duarte Martins foi o porta-voz da comitiva, que se deslocou ao local, este domingo.

O dirigente da CDU aponta que a obra está suspensa desde meados de Dezembro, sendo que existia um compromisso oficial de ser retomada logo no início de Janeiro de 2026, o que não aconteceu. "É uma situação lamentável que não pode continuar. Fizera-se uma promessa aos moradores de que o ano arrancaria com a retoma destas obras, mas o que vemos é um deserto de intervenção", afirmou Duarte Martins.

O dirigente afirma que esta não foi uma obra fruto da vontade espontânea do executivo, mas sim da persistência dos residentes. "A bolsa de estacionamento é uma necessidade crítica para a mobilidade e segurança das famílias que vivem nas zonas altas, onde o espaço é escasso e o estacionamento ordenado é fundamental", considera a CDU, que dinamizou a luta popular através de um abaixo-assinado. "Exigimos que a retoma imediata dos trabalhos para que a infraestrutura seja entregue à população sem mais demoras", atira.

O dirigente reafirmou que a CDU não baixará os braços e continuará a ser a voz dos moradores do Curral Velho. "Podem contar connosco. Estaremos vigilantes e faremos tudo o que estiver ao nosso alcance, como temos feito desde o primeiro dia. para que esta bolsa de estacionamento passe de uma obra inacabada a uma realidade concreta", assumiu.