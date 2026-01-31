Todas as ilhas dos Açores com aviso amarelo por vento e agitação marítima

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou hoje as nove ilhas dos Açores sob aviso amarelo, entre sábado e segunda-feira, por previsões de vento e de agitação marítima.

De acordo com um comunicado do IPMA, nas ilhas das Flores e do Corvo, que constituem o grupo Ocidental do arquipélago, o aviso amarelo para vento (direção de oeste, rodando para noroeste), é válido entre as 23:00 locais (mais uma hora em Lisboa) de sábado e as 07:00 de segunda-feira.

No mesmo grupo de ilhas, o aviso amarelo, por previsões de agitação marítima (ondas de oeste), vigora das 07:00 de domingo às 17:00 de segunda-feira.

Para o grupo Central (ilhas do Faial, Pico, São Jorge, Graciosa e Terceira) o aviso amarelo, por vento, vigorará das 07:00 de domingo às 08:00 de segunda-feira e, por agitação marítima, das 11:00 de domingo às 17:00 de segunda-feira.

As ilhas de São Miguel e Santa Maria, no grupo Oriental açoriano, vão estar sob aviso amarelo por causa do vento, das 14:00 de domingo às 08:00 de segunda-feira.

O aviso amarelo, o menos grave de uma escala de três, é emitido sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.