Aviso amarelo de agitação marítima até final da tarde de sexta

Além de um novo aviso amarelo de agitação marítima forte emitido pelo IPMA ontem à tarde, que estende entre as 6h00 e as 18h00 de amanhã, sexta-feira, nomeadamente na costa Norte da Madeira e Porto Santo, a Capitania do Porto do Funchal também actualizou esta manhã o aviso que agora está em vigor até às 6h00, mas provavelmente será renovado.

Refira-se que neste momento ainda vigora um aviso amarelo em vigor desde as 03h00 até às 18h00 desta quinta-feira, para ondas de Noroeste com 4 a 5 metros, sendo que o aviso de amanhã ocorre após cerca de 12 horas de 'acalmia', prevendo-se ondas de Noroeste com 4 a 4,5 metros.

Não obstante, como referido, a Capitania renova as recomendações "a toda a comunidade marítima e à população em geral para os cuidados a ter, tanto na preparação de uma ida para o mar, como quando estão no mar ou em zonas costeiras", salienta.

As recomendações são as habituais, mas nunca devem ser descuradas, como se viu ontem em várias zonas da costa sul (quem nem sequer tinha aviso laranja, diga-se).

Reforçar a amarração e manter uma vigilância apertada das embarcações atracadas e fundeadas;

Evitar passeios junto ao mar ou em zonas expostas à agitação marítima, de que são exemplo os molhes de proteção dos portos, arribas ou praias, evitando ser surpreendido por uma onda;