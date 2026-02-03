IPMA volta a actualizar avisos para agitação marítima e vento

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) emitiu aviso laranja por agitação marítima para a costa norte da Madeira e para o Porto Santo, entre as 15h00 de quinta-feira, 5 de Fevereiro, e as 12h00 de sexta-feira, 6 de Fevereiro.

Segundo o IPMA, durante este período são esperadas ondas de noroeste com 5 a 7 metros de altura significativa, podendo a altura máxima atingir os 12 metros.

Antes do aviso laranja, está em vigor um aviso amarelo de agitação marítima desde as 19h09 de terça-feira, 3 de Fevereiro, até às 06h00 de quarta-feira, 4 de Fevereiro, com ondas de noroeste entre 4 e 5 metros.

Novo aviso amarelo entra em vigor das 06h00 às 15h00 de quinta-feira, 5 de Fevereiro, mantendo-se depois novamente das 12h00 às 19h00 de sexta-feira, 6 de Fevereiro, com a mesma previsão de ondulação.

Na costa sul da Madeira, o IPMA emitiu um aviso amarelo de vento entre as 00h00 e as 09h00 de quinta-feira, 5 de Fevereiro, prevendo-se rajadas da ordem dos 70 km/h.

Está também activo um aviso amarelo de agitação marítima das 06h00 de quinta-feira, 5 de Fevereiro, até às 12h00 de sexta-feira, 6 de Fevereiro, sobretudo na parte oeste, com ondas de oeste entre 4 e 5 metros.

Para as regiões montanhosas da Madeira, vigora um aviso amarelo de vento entre as 21h00 de quarta-feira, 4 de Fevereiro, e as 09h00 de quinta-feira, 5 de Fevereiro, com rajadas até 95 km/h.