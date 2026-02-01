Três cruzeiros trazem mais de 5.300 pessoas ao Funchal este domingo

O Porto do Funchal recebe, este domingo, três navios de cruzeiro, que no total transportam 5.341 pessoas, das quais 3.784 são passageiros.

O primeiro a chegar foi o Costa Fortuna, atracado pelas 8 horas, com 2.793 passageiros e 944 tripulantes a bordo. Proveniente de Las Palmas, o navio da Costa Crociere permanece no Funchal até às 17 horas, altura em que segue viagem para Tenerife. Durante a escala, realiza uma pequena operação de turnaround, com 74 passageiros a iniciarem cruzeiro e 72 a desembarcarem. O navio encontra-se numa viagem de sete dias pelo itinerário Cruise Atlantic Islands.

À mesma hora chegou também o Spirit of Discovery, vindo de Santa Cruz de La Palma e agenciado pela Wilhelmsen. Transporta 1.376 pessoas, entre 867 passageiros e 509 tripulantes, e permanece no Cais 6 até às 17 horas, seguindo depois para Lisboa.

Já ao final do dia, pelas 22 horas, é esperado o Wind Star, com 124 passageiros e 104 tripulantes, proveniente igualmente de Santa Cruz de La Palma. O navio ficará duas noites no Porto do Funchal, retomando a viagem na terça-feira rumo a Lanzarote, no âmbito de um cruzeiro de 10 dias pelo Atlântico.

Para amanhã, segunda-feira, está prevista a chegada de mais dois navios de cruzeiro, o AIDAcosma e o Azura, que em conjunto irão trazer mais de 10 mil pessoas à Madeira.