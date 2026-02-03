Sete mil pessoas no Funchal a bordo de dois navios

Dois navios de cruzeiro encontram-se atracados no porto do Funchal, esta terça-feira, movimentando cerca de 7 mil pessoas: 6742 passageiros e 1.759 tripulantes. Para amanhã estão previstas as chegadas de outros dois navios, o 'Mein Schiff Relax' e o 'Marella Voyager'.

Quanto aos navios de hoje, o 'Wind Star' está no Funchal desde domingo, com 124 passageiros e 104 tripulantes, partindo pelas 17 horas, rumo a Lanzarote, após duas noites na Região. Está a realizar um cruzeiro de 10 dias no itinerário da Cruise Atlantic Islands.

O 'Iona' chegou esta manhã, cerca das 5h45, vindo de Santa Cruz de Tenerife com 6.618 pessoas a bordo (4.963 passageiros e 1.655 tripulantes) e vai permanecer na Madeira até às 18 horas, seguindo para Southampton, no Reino Unido.

O navio, da P&O Cruises UK, está na parte final de uma viagem de 35 dias que começou a 3 de Janeiro em Southampton e termina no próximo sábado, no mesmo porto. Passou por Tenerife, antes de atravessar o Atlântico para passar três semanas nas caraíbas.