Porto do Funchal acolhe três navios de cruzeiro com quase 7 mil passageiros

O Porto do Funchal recebe, durante todo o dia de hoje, navios de cruzeiro, totalizando 6.820 passageiros e 3.452 tripulantes.

O Mein Schiff 7 chegou ainda no início da madrugada de terça-feira, trazendo 2.853 passageiros e 1.042 tripulantes, para uma estadia de duas noites no Funchal. Agenciado pela JFM Shipping, o navio chegou de Las Palmas de Gran Canaria e segue viagem às 14:00 horas de quinta-feira, com destino a Santa Cruz de La Palma, integrando o itinerário Cruise Atlantic Islands (CAI), que inclui escalas em Gran Canaria, Funchal, La Palma, Tenerife e Fuerteventura.

Também a compor o Porto do Funchal desde ontem está o AIDAluna, com 2.091 passageiros e 628 tripulantes, numa escala agenciada pela Blatas. Este navio integra uma viagem de 12 dias pelo itinerário CAI, que já passou por Gran Canaria, Lanzarote, Agadir (Marrocos), Tenerife, Fuerteventura, La Gomera e La Palma.

Na manhã desta quarta-feira chegou, ainda, o Marella Voyager, com 1.876 passageiros e 782 tripulantes, para pernoitar no Funchal. A escala, agenciada pela Ferraz, começou com a partida do navio de Fuerteventura e seguirá viagem na quinta-feira, às 12:00 horas, rumo a Santa Cruz de La Palma, também integrando o itinerário CAI.