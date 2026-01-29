Apelo ao voto em António José Seguro nas ruas do Funchal

Foi no centro do Funchal que os apoiantes de António José Seguro estiveram, esta quinta-feira, a apelar ao voto, no 8 de Fevereiro, naquele que venceu a 1.ª volta destas Eleições Presidenciais.

Miguel Silva Gouveia, no contacto com a população, destacou a postura moderada, a seriedade, a integridade e o sentido de Estado de António José Seguro, caraterísticas que, no seu entender, o tornam numa boa escolha para Presidente da República.

O mandatário regional não perdeu a oportunidade para destacar o conjunto de apoios que Seguro tem vindo a reunir, num largo espectro partidário, o que "demonstra a posição plural do nosso candidato, a sua responsabilidade ética e institucional, a forma como tem-se posicionado acima dos partidos e acima de qualquer outro interesse que não seja o interesse dos portugueses".

No entender de Miguel Silva Gouveia há um “oceano” a separar os dois candidatos nesta 2.ª volta, salientando que “António José Seguro representa a moderação, a seriedade, o sentido de Estado que se quer e que se pretende, no respeito pela Constituição, de um Presidente da República”. Por oposição, diz que Ventura "tem vindo a semear o ódio, procura desunir os portugueses e procura encontrar onde as diferenças podem cavar mais ódios e desentendimentos".

Da mesma forma, reforçou que Seguro não procura "um palco para poder governar ou assumir um papel de função executiva", algo que diz ser evidente no outro candidato.

Referindo-se à Autonomia, assunto caro aos madeirenses, Miguel Silva Gouveia fez questão de salientar que "António José Seguro respeita a Constituição e as Autonomias", apontando, mesmo, que "a melhor garantia que podemos dar aos madeirenses é que, em António José Seguro, teremos alguém na Presidência da República que vê todos os portugueses, desde a Madeira, ao Minho e a Trás-os-Montes, como portugueses de primeira”, salientou.

Na ocasião, o mandatário aproveitou para informar as pessoas que, caso pretendam votar antecipadamente no próximo domingo, têm apenas até ao final do dia de hoje para se inscreverem.