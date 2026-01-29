 DNOTICIAS.PT
Eleições Presidenciais Madeira

Apelo ao voto em António José Seguro nas ruas do Funchal

Comitiva percorreu algumas ruas do centro do Funchal.
Comitiva percorreu algumas ruas do centro do Funchal., Foto DR

Foi no centro do Funchal que os apoiantes de António José Seguro estiveram, esta quinta-feira, a apelar ao voto, no 8 de Fevereiro, naquele que venceu a 1.ª volta destas Eleições Presidenciais. 

Miguel Silva Gouveia, no contacto com a população, destacou a postura moderada, a seriedade, a integridade e o sentido de Estado de António José Seguro, caraterísticas que, no seu entender, o tornam numa boa escolha para Presidente da República. 

O mandatário regional não perdeu a oportunidade para destacar o conjunto de apoios que Seguro tem vindo a reunir, num largo espectro partidário, o que "demonstra a posição plural do nosso candidato, a sua responsabilidade ética e institucional, a forma como tem-se posicionado acima dos partidos e acima de qualquer outro interesse que não seja o interesse dos portugueses".

No entender de Miguel Silva Gouveia há um “oceano” a separar os dois candidatos nesta 2.ª volta, salientando que “António José Seguro representa a moderação, a seriedade, o sentido de Estado que se quer e que se pretende, no respeito pela Constituição, de um Presidente da República”. Por oposição, diz que Ventura "tem vindo a semear o ódio, procura desunir os portugueses e procura encontrar onde as diferenças podem cavar mais ódios e desentendimentos".

Da mesma forma, reforçou que Seguro não procura "um palco para poder governar ou assumir um papel de função executiva", algo que diz ser evidente no outro candidato. 

Referindo-se à Autonomia, assunto caro aos madeirenses, Miguel Silva Gouveia fez questão de salientar que "António José Seguro respeita a Constituição e as Autonomias", apontando, mesmo, que "a melhor garantia que podemos dar aos madeirenses é que, em António José Seguro, teremos alguém na Presidência da República que vê todos os portugueses, desde a Madeira, ao Minho e a Trás-os-Montes, como portugueses de primeira”, salientou.

Na ocasião, o mandatário aproveitou para informar as pessoas que, caso pretendam votar antecipadamente no próximo domingo, têm apenas até ao final do dia de hoje para se inscreverem.

0
 Comentários