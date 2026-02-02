Grua que caiu na Figueira da Foz atingiu seis casas em três ruas

A grua de grandes dimensões que caiu hoje de madrugada na Figueira da Foz, litoral do distrito de Coimbra, atingiu seis casas em três ruas da zona turística do Bairro Novo, e provocou três desalojados, informou fonte oficial do município.

Segundo a mesma fonte, os três desalojados habitavam duas das casas atingidas: dois irmãos foram para outra habitação e uma idosa foi acolhida em casa da filha.

A grua de 60 toneladas está adstrita a uma obra particular de requalificação de um edifício na rua da Liberdade -- que foi sede do PSD local. O equipamento de construção civil estava colocado nas traseiras daquele prédio (na rua Académico Zagalo, vedada ao trânsito devido aos trabalhos) e caiu sobre uma casa daquela rua e outras cinco das ruas Bernardo Lopes e Raimundo Esteves.

Pelas 10:30 de hoje decorriam trabalhos de remoção da grua acidentada, com recurso a equipamentos pesados, constatou a agência Lusa.

O alerta para a queda da grua foi dado pelas 03:05 de hoje e, no local, estiveram meios dos Bombeiros Sapadores da Figueira da Foz, Proteção Civil Municipal e PSP, com quatro veículos e 11 operacionais.