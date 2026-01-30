 DNOTICIAS.PT
Banda Napa dá concerto esta noite no Coliseu dos Recreios

Foto Rui Silva/ Aspress

A banda madeirense Napa dá concerto esta noite, às 21h30, no Coliseu dos Recreios, em Lisboa.

Este é o segundo concerto em coliseus, após terem realizado o primeiro concerto, no passado sábado, no Coliseu do Porto, que teve casa cheia.

O concerto de hoje em Lisboa será palco de uma viagem por todo o repertório da banda, num espectáculo pensado para celebrar este novo capítulo e antecipar as novidades que ainda 2026 promete trazer.

A banda criada em 2013 é composta por Guilherme Gomes (vocalista e guitarrista), Francisco Sousa (guitarra), João Rodrigues (bateria), Diogo Góis (baixo) e João Lourenço Gomes (piano).

