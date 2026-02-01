Nacional apresenta-se em Alvalade sem mexidas no 'onze'

Já é conhecido o 'onze' do Nacional para a visita ao Estádio de Alvalade, para defrontar o Sporting, em jogo da 20.ª jornada da I Liga, que tem início às 18 horas (SportTV2).

Tiago Margarido não faz qualquer alteração no 'onze' nacionalista, apresentando a mesma equipa que na anterior jornada goleou, por 4-0, frente o Rio Ave: Kaique, Alan, Léo Santos, Zé Vítor e José Gomes: Joel Silva, Matheus Dias e Liziero; Veron, Jesus Ramírez e Paulinho.

No banco alvinegro estão Kevyn, Witiness Quembo, Miguel Baeza, Daniel Júnior, Laabidi, André Sousa, Lucas João, Francisco Gonçalves e Deivison.

Para esta partida, que coincide com o aniversário de Tiago Margarido e com seu 100.º jogo à frente dos alvinegros, o técnico mostra-se orgulhoso com a marca, que pretende coroar com um triunfo fora de porta, diante dos bi-campeões nacionais.

De facto é uma marca especial para mim, enquanto treinador principal, e também para minha equipa técnica. É uma marca que nos deixa muito orgulhosos, visto que actualmente não é fácil um treinador estar à frente de um clube tantos jogos. E isto demonstra uma grande estabilidade da pessoa que dirige este clube, o engenheiro Rui Alves, porque em todos os momentos sempre nos apoiou. Há uma simbiose perfeita daquilo que são as nossas ideias. Tiago Margarido, treinador do Nacional, em declarações à Sport TV

Do lado do Sporting, o treinador Rui Borges aposta na seguinte equipa: Rui Silva; Fresneda, Eduardo Quaresma, Diomande e Maxi Araújo; Morita e João Simões; Geny Catamo, Pedro Gonçalves e Luís Guilherme; Luis Suárez.

No banco estão: João Virgínia, Vagiannidis, Gonçalo Inácio, Ricardo Mangas, Kochorashvili, Daniel Bragança, Faye, Trincão e Alisson.