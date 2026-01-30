Orquestra Clássica da Madeira apresenta concerto de improvisação com Norberto Cruz

A Orquestra Clássica da Madeira realiza este sábado, 31 de Janeiro, pelas 18 horas, no Salão Nobre da Assembleia Legislativa da Madeira, um concerto de improvisação integrado na iniciativa 'Parlamento Mais Próximo'. O espectáculo, organizado em parceria com a Associação Notas e Sinfonias Atlânticas, terá como convidado especial o bandolinista Norberto Cruz.

O concerto, designado 'Musical Happening', combina improvisação e experimentalismo, criando experiências únicas em cada apresentação, com sonoridades e efeitos sonoros especiais proporcionados pelos instrumentos dos músicos.

O grupo, concebido pelo contrabaixista Gábor Bolba e integrando o percussionista Jorge Garcia, contará nesta ocasião com a colaboração de Norberto Cruz, reconhecido músico, compositor e maestro.

Cruz apresentou-se como solista em diversos países, incluindo Portugal, Itália, Estónia, Bulgária, Espanha, Brasil e Áustria, e desde 2016 dirige o Festival Internacional de Bandolim da Madeira.

O director artístico da Orquestra Clássica da Madeira, Norberto Gomes destaca a “ousadia e inovação" na programação desta temporada, que fica marcada pelo "diversificar de propostas" e pela possibilidade dada aos músicos da formação madeirense de "terem o seu espaço de criação musical e partilha com o público". Razões que fazem da Orquestra Clássica da Madeira "a sua orquestra”, sublinha.

Os concertos destinam-se a proporcionar momentos de criação e partilha sonora, transportando o público para uma viagem musical sem destino programado.

Resta dizer que os bilhetes para o público em geral têm o custo de 10 euros, com desconto para crianças e jovens, e podem ser adquiridos na Loja Gaudeamus, na Rua dos Ferreiros, Colégio dos Jesuítas, com acesso pela entrada da Reitoria da Universidade, ou no dia do concerto, a partir das 17 horas, na entrada da Assembleia Legislativa da Madeira pela Rua dos Capelistas.

A entrada para alunos e formandos de todas as áreas artísticas do Conservatório é livre, mediante apresentação do cartão de estudante e disponibilidade da sala.