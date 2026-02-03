Capitania emite aviso de mau tempo de sinal 6 para a Madeira

A Capitania do Porto do Funchal emitiu um aviso de mau tempo de sinal 6 para o Arquipélago da Madeira.

O vento será de força 7 (51 a 62 km por hora) de qualquer direcção.

Além disso, actualizou o aviso de agitação marítima forte, em vigor até às 6 horas de amanhã, 4 de Fevereiro.

O vento será de NW fresco a muito fresco (31-50km/h), rodando gradualmente para W e sendo por vezes forte (51-61km/h) a partir da tarde.

A visibilidade será boa, por vezes moderada

Quanto à ondulação, na costa Norte as ondas serão de NW ente 4 a 5 metros. Na costa Sul as ondas serão de W/SW entre 1,5 a 2,5 metros, sendo na parte W da ilha da Madeira entre 3 a 4 metros.

Recomenda a toda a comunidade marítima e à população em geral para os cuidados a ter, tanto na preparação de uma ida para o mar, como quando estão no mar ou em zonas costeiras, nomeadamente reforçar a amarração e manter uma vigilância apertada das embarcações atracadas e fundeadas; evitar passeios junto ao mar ou em zonas expostas à agitação marítima, de que são exemplo os molhes de protecção dos portos, arribas ou praias, evitando ser surpreendido por uma onda; não praticar a actividade da pesca lúdica, em especial junto às falésias e zonas de arriba frequentemente atingidas pela rebentação das ondas, tendo sempre presente que nestas condições o mar pode facilmente alcançar zonas aparentemente seguras.