Capitania cancela aviso de mau tempo sinal 6 para a Madeira

A Capitania do Porto do Funchal informa ter recebido do Instituto Português do Mar e Atmosfera (IPMA) os cancelamentos dos avisos de mau tempo sinal 6.

Avisos de agitação marítima e vento fortes actualizados por mais 24 horas Com a manutenção dos avisos laranja e amarelos para a agitação marítima forte, cuja parte mais gravosa, segundo o IPMA, terá lugar entre as 15 horas de hoje e as 03h00 de amanhã, terça-feira, a Capitania do Porto do Funchal actualizou os seus avisos para a situação geral do estado do tempo (vento e mar) para a orla marítima do Arquipélago da Madeira, até às 06h00 de 3 de Fevereiro.

Contudo, a entidade recomenda aos proprietários e armadores das embarcações que adoptem as devidas precauções por forma a garantir as respectivas condições de navegabilidade.

"Deve ser assegurada a existência de condições para a circulação em molhes de protecção dos portos, arribas,praias ou piscinas naturais, assim como as condições de segurança para a prática da pesca lúdica, em especial junto a falésias e zonas rochosas", refere a nota enviada.