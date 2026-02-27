Vendaval já cancelou 45 voos

O Aeroporto Internacional da Madeira – Cristiano Ronaldo vive hoje, sexta-feira, mais um dia de forte perturbação devido ao vento intenso.

Até às 16h00, segundo informação da ANA Aeroportos, foram cancelados 45 voos: 23 chegadas e 22 partidas. Três chegadas mantinham-se como divergidas. Alguns dos voos foram cancelados ainda na origem, antes mesmo de levantar voo.

Passadas mais de 17 horas desde o último avião ter aterrado em Santa Cruz – ontem, pelas 21h04 – surgiu esta tarde uma “janela de oportunidade”. Pelas 14h12, conseguiu pousar um Boeing 737 da Ryanair, proveniente de Shannon, na Irlanda. Pouco depois, aterrou também um Airbus A321 da Jet2.com, vindo de Manchester, Inglaterra.

O alívio, porém, foi de pouca dura. Neste vendaval de voos desviados, há aeronaves com destino à Madeira que já divergiram mais do que uma vez, sem conseguir completar a ligação ao Funchal.

Os aeroportos do Porto Santo, Lisboa, Porto, Fuerteventura, Tenerife e Frankfurt (voo da Discover Airlines regressou à procedência), foram os aeroportos alternativos para os aviões desviados.

Um dos voos divergidos foi o avião-cargueiro da Swiftair, que assegura a ligação diária entre Lisboa e o Funchal. Após cerca de quatro horas no ar – grande parte do tempo a sobrevoar a zona da Travessa, habitual “sala de espera” das aeronaves – acabou por divergir para o Porto Santo.

Para hoje estavam programadas 44 chegadas e 46 partidas no Aeroporto da Madeira.