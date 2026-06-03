Revista de imprensa desta quarta-feira

Bom dia. Estas são as principais notícias nos jornais nacionais desta quarta-feira, 3 de Junho de 2026.

Na revista Sábado:

- A saga dos judeus na fuga por Portugal — chegavam a Lisboa de barco e comboio salvando-se do Holocausto; passaram meses em estâncias balneares e preocupavam Salazar.

- Os conselhos perigosos do guru de saúde Gustavo Santos. Médicos pedem a Nuno Figueiredo e Sousa "todos os dias" para fechar urgências.

- Colégio Moderno: alunos que agrediram iraquiano vão ser afastados. Oeiras: obra de Isaltino já derrapou 21 milhões.

No Público:

- Família pede um milhão à Carris por morte no Elevador da Glória — funcionária da Santa Casa faria ontem 50 anos; ação no tribunal administrativo.

- Maioria das mortes em bicicleta é causada por veículos a motor — debate sobre capacete obrigatório.

- Governo de Luís Montenegro enfrenta média de 2,5 pré-avisos de greve por dia.

- "Estás louco": Trump perdeu a paciência com Netanyahu.

- Euro vs. dólar: zona euro está a perder competitividade nos EUA.

- Marco Silva disse adeus ao Fulham para dizer olá ao Benfica.

- Concurso Cascais Ópera quer dar novas vozes ao mundo.

No Correio da Manhã:

- Mirone vigia mulheres da polícia durante o duche — agente principal da PSP apanhado. Processo disciplinar aberto; oficial abandonou funções após escândalo.

- Marco Silva quer trazer Harry Wilson (extremo do Fulham) para o Benfica.

- Hjulmand pretende estar OK para o mercado.

- Preço de William assusta tubarões.

- INEM demora 29 minutos para fazer 150 metros (caso Tereza Pereira, 73 anos). 1,65 milhões de pessoas sem médico de família.

- Alzheimer livra Salgado da cadeia — condenado a 13 anos, não cumpre pena efetiva.

- Saiba os números da seleção nacional. Novo formato do Mundial ajuda Liga a bater recorde de jogadores.

- Custo de vida: aumento da inflação pressiona subida de juros.

No Diário de Notícias:

- Incerteza e cautela travam reservas dos portugueses para as férias de verão — hotelaria regista quebra; procura de espanhóis, franceses e norte-americanos também refreou.

- Xavier Barreto: "Até maio, as Unidades de Saúde não tinham objetivos fixados pela tutela".

- CP teve de suprimir 235 comboios na véspera do protesto.

- Prioridades e perfil justificam otimismo de Portugal na eleição para o Conselho de Segurança da ONU.

- Governo cumpre 75% do plano das migrações e avança com melhorias na AIMA.

- Trump diz que diálogo com Irão é "contínuo" apesar de os ataques não terem parado no Líbano.

- Marco Silva deixa o Fulham e está livre para o Benfica.

- Moonspell lançam 'Far From God' como resposta a uma "crise existencial".

No Jornal de Notícias:

- Seguradoras travam fraudes de €87 milhões e detetam 13 mil acidentes falsos — ramo automóvel concentrou quase metade das indemnizações indevidas.

- Unidos pelo poder local: Presidente da República pede reforço de verbas para municípios; PM Montenegro alerta que nova lei não está pronta a tempo do OE.

- CGTP preparada para bloquear país contra a reforma laboral. Greve geral ameaça parar SNS24 e gerar até três horas de espera.

- Salgado condenado a 13 anos, não cumpre pena por ter Alzheimer.

SocialFamiliares de quem receber prestação única também estão obrigados a trabalho social.

- Festas de São João voltam aos Aliados — fogo de artifício de 12 minutos e Tony Carreira no palco principal.

- Novo formato do Mundial ajuda Liga a bater recorde de jogadores.

No Negócios:

- Fisco impedido de cobrar IUC aos antigos donos — Supremo Tribunal Administrativo uniformiza jurisprudência a favor dos contribuintes.

- Salgado condenado a 13 anos nos processos EDP e Operação Marquês; Alzheimer poupa-o à prisão efetiva.

- Anthropic dá novo golpe à OpenAI no combate pela entrada em bolsa.

- Prestação Social Única acelera para Governo não falhar metas do PRR.

- Cinco medidas da reforma que tiram poder aos sindicatos.

- M. de Fátima Carioca: o percurso da IA como ameaça à dignidade. Stephen Holmes: por que é que Trump se processou a si mesmo?

No Jornal Económico:

- 2026 — a grande odisseia dos gigantes da bolsa: SpaceX, OpenAI e Anthropic preparam-se para entrar no mercado de capitais com valorizações galáticas. Musk dá o pontapé de saída a 12 de junho.

- Hoteleiros antecipam verão com menos clientes — metade do setor espera um verão pior que o do ano passado.

- Seleção aquece economia e pode gerar mil milhões — competição arranca a 11 de junho.

- Inflação na zona euro supera os 3% pela primeira vez desde 2023.

- Quais são os direitos dos passageiros em dia de greve geral.

- EDP Renováveis regista aumento de capital de 43 milhões. Vendas da Tesla voltam a dominar e reforçam liderança.

- Negociações paradas levam Irão a aumentar ameaças.

No O Jogo:

- Hjulmand volta à rota de Madrid — Atlético recupera interesse no capitão leonino; Sporting dá-o por perdido.

- Marco Silva despede-se do Fulham e vai assinar por dois anos + opção. Ninguém quer vencer mais do que Samu.

- João Costa quer que Diogo Costa continue de azul e branco. Dragão equilibra contas — sem necessidade de vender até dia 30. Galatasaray de olho em Deniz Gül.

- Ricardo Velho: "Espero não ir a jogo por lesão de um colega." Ninguém quer vencer mais do que Samu.

- Fresneda colocado na lista do Arsenal. Treinador do Tottenham complica regresso de Palhinha.

No Record:

- Fechado — Marco Silva vai ser o próximo treinador do Benfica: disse não à continuidade no Fulham, rejeitou oferta milionária das Arábias, assina por duas épocas + opção, receberá menos que Mourinho sem prémio de assinatura.

- SAD quer plantel sem lesões — remédio de leão: alvos devem ter boletim clínico limpo.

- Dragão equilibra contas — junho antitubarões, sem necessidade de vender até dia 30.

- Dalot: "Ronaldo merece ganhar o Mundial." Lateral defende Martinez: "Vencemos um troféu com ele."

- Extremo do Watford Maama referenciado pelo Benfica. Tiago Gouveia chamado à pré-época.

E no A Bola:

- Marco Silva livre para o Benfica — técnico foi a Londres comunicar ao Fulham que rejeita renovar. Contrato acertado com as águias; oficializado quando se confirmar saída de Mourinho.

- Luís Boa Morte referenciado como possível adjunto. Sidny Cabral rende €10 milhões.

- Leões sabem que Atlético de Madrid gosta muito de Hjulmand. Ainda não chegou proposta; Everton também está atento.

- Deniz Gul na agenda do Galatasaray. João Costa dá o mote: "nunca baixar a guarda".

- Diogo Dalot: "Sonho ser campeão do mundo." Renato Veiga com o 13, número que foi de Eusébio em 1966.

- José Boto (dir. técnico do Flamengo): "Este Bernardo Silva existia na cabeça de algumas pessoas, não de todas." Viriato Sampaio, candidato à presidência do V. Guimarães.

- Dois génios e mais 1246 jogadores — A Bola revela a constituição de todas as seleções.