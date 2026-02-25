Perfuração de bala detectada em avião que fez ligação entre a Colômbia e os EUA

Uma perfuração supostamente causada pelo impacto de uma bala foi descoberta na fuselagem de um avião da American Airlines que fez a ligação entre Medellín, na Colômbia, e Miami, Estados Unidos.

De acordo os meios de comunicação norte-americanos de Miami, Estado norte-americano da Florida, a companhia aérea indicou hoje que as equipas técnicas detetaram uma perfuração no exterior da aeronave durante uma inspeção de rotina após o regresso a Miami.

A aeronave foi imediatamente retirada de serviço para inspeções e reparações adicionais estando em curso uma investigação, adiantou a American Airlines à estação de televisão ABC News.

Segundo a companhia, as autoridades policiais norte-americanas vão colaborar na investigação.

A perfuração foi encontrada na asa direita do avião não se tendo registado feridos nem perturbações técnicas durante o voo.

An American Airlines plane was found with an apparent bullet hole while in Colombia on Monday, according to sources familiar with the matter and documents reviewed by CBS News.



There were no injuries and the plane experienced no flight-related issues, according to American… pic.twitter.com/WCSMtZB0b1 — CBS News (@CBSNews) February 25, 2026

Segundo dados do portal specializado Flightradar24, o Boeing 737 MAX 8 fez a viagem de Miami para Medellín no domingo e, depois, de Medellín para Miami na manhã de segunda-feira.

Na noite de segunda-feira, a aeronave partiu sem passageiros para Dallas, Estado do Texas, onde se situa a sede da American Airlines, para reparações completas.

Em novembro de 2024, os Estados Unidos proibiram todos os voos civis para o Haiti durante um mês depois de três aeronaves terem sido atingidas por disparos de armas de fogo.