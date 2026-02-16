Medicamentos para o glaucoma e hipertensão ocular com dificuldades de abastecimento

A Autoridade Nacional do Medicamento (Infarmed) alertou hoje para a indisponibilidade de dois fármacos utilizados para o tratamento do glaucoma e da hipertensão ocular, prevendo que sejam repostos em abril e julho.

Em causa estão medicamentos Monoprost Duo e Encil Duofree, colírios que contêm latanoprost + timolol e que "apresentam dificuldades de abastecimento, devido a constrangimentos relacionados com o fabrico", adiantou o Infarmed numa circular informativa.

Segundo o documento, o início da rutura do Monoprost Duo aconteceu no início deste mês, prevendo-se que seja reposto no final de abril.

No caso do Enicil Duofree, a autoridade nacional avança que a rutura está prevista para o final de março, com a indicação da reposição apenas no final de julho, avançou a autoridade nacional do setor.

"Os medicamentos contendo latanoprost + timolol estão indicados para o tratamento do glaucoma e da hipertensão ocular. As apresentações em rutura são as únicas que não contêm, na sua composição, o conservante cloreto de benzalcónio", explicou o Infarmed.

Para garantir a continuidade do tratamento dos doentes e evitar que tenham de se deslocar novamente ao médico, será temporariamente permitida a substituição destas embalagens em receitas já emitidas e válidas por medicamentos contendo latanoprost + timolol com conservante.

"Alerta-se que esta substituição não é adequada para os doentes com hipersensibilidade ao cloreto de benzalcónio ou a outros conservantes, pelo que estes doentes devem ser encaminhados para o médico, para que lhes possa ser prescrita uma alternativa terapêutica", salientou a circular informativa.

O Infarmed aconselhou ainda que as embalagens sem conservantes ainda disponíveis sejam reservadas para os doentes em que seja difícil a sua substituição.