Jovens madeirenses enfrentam dificuldades para comprar casa

Margarida Gonçalves Santos, representante da Região Madeira no Grupo de Jovens Engenheiros da Ordem dos Engenheiros, partilhou a experiência de quem procura casa na Região. “Temos que ter alguma esperança que o futuro será melhor. Há ideias, mas muitas vezes é muita conversa e pouca ação”, disse.

Alertou que “não é possível reduzir muito mais os custos de construção” e que, para muitos jovens, a casa dos pais continua a ser uma opção. Sobre o arrendamento, reconheceu a existência de programas do Estado, mas considerou que “para quem está a iniciar a carreira acaba por ser um bocado aflitivo”, com apoios desajustados aos preços praticados no Funchal e Câmara de Lobos.

Apesar das dificuldades, Margarida defendeu que “é melhor comprar do que arrendar” e afirmou que a Madeira “continua a ser um bom lugar para viver”.

No segundo painel da conferência, intitulado ‘A Casa e o bolso dos madeirenses’, os oradores abordaram os principais constrangimentos do mercado habitacional na Região.