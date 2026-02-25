Câmara de Lobos é o 6.º Melhor Destino Europeu para 2026

Intitulado "Câmara de Lobos: Onde a alma da Madeira ganha vida", o concelho foi classificado como o 6.º Melhor Destino Europeu para conhecer em 2026, num ranking dos 20 melhores destinos no continente elaborado anualmente pela European Best Destinations.

Câmara de Lobos "tornou-se um dos destinos mais irresistíveis da Europa para 2026 — uma vila madeirense colorida onde barcos de pesca vibrantes, falésias imponentes e a luz quente do Atlântico criam uma atmosfera que parece ao mesmo tempo atemporal e discretamente vibrante", refere o texto a acompanhar a distinção.

E acrescenta que "o encanto é imediato", pois "terraços ensolarados, ruelas estreitas cobertas de buganvílias, vistas para o oceano a cada esquina . Outrora retratada por Winston Churchill, a cidade combina a beleza do velho mundo com um toque moderno e vibrante — cafés criativos, bares de vinho, padarias e pequenas lojas de design adicionam energia jovem ao seu coração tradicional", define, ideais que muitos têm de Câmara de Lobos.

"A comida é fundamental para a experiência", garante a EBD. "Desde a clássica espetada e o peixe-espada preto até restaurantes à beira-mar e animados bares de poncha ao pôr do sol, Câmara de Lobos oferece alguns dos sabores mais autênticos da Madeira. Com vinhas nas proximidades, caminhadas pelas levadas nas colinas e o Funchal a poucos minutos de distância, é a combinação perfeita de cor, cultura, natureza e tranquilidade", elogiam.

E concluem: "Íntimo, acolhedor e cheio de personalidade, Câmara de Lobos é um dos destinos imperdíveis da Europa para 2026."

Esta distinção que elege Madrid como Melhor Destino Europeu de 2026, coloca a capital portuguesa entre os melhores, mas atrás de Câmara de Lobos. Lisboa ocupa o 9.º lugar, sendo ainda certo que Costa Vicentina (12.º) é o outro destino nacional neste ranking.

Além da capital espanhola, ficam à frente de Câmara de Lobos as cidades de Nicósia, no Chipre, a Região de Stajerska, na Eslovénia, a cidade de Verona, em Itália, e Paris, capital francesa.