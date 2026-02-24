Trânsito congestionado na Cancela e em Câmara de Lobos

O trânsito apresenta constrangimentos esta terça-feira nos sublanços Cancela - Caniço e Câmara de Lobos - Quebradas.

Segundo a aplicação InfoVias, na zona da Cancela verifica-se uma fila extensa de viaturas entre os quilómetros 24 e 22, numa extensão aproximada de dois quilómetros, devido a tráfego intenso no sentido Machico - Ribeira Brava.

Já em Câmara de Lobos, o congestionamento faz-se sentir entre os quilómetros 10,6 e 12, ao longo de cerca de 1,4 quilómetros. Neste caso, a situação deve-se a uma viatura avariada no sentido Ribeira Brava - Machico.