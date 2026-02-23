Em 2026, Oriente-se!
Destinos imperdíveis pela Ásia!
Dizem que quem viaja para o Oriente nunca regressa exatamente igual. E não é um cliché.
Há algo na luz dourada do amanhecer, nos aromas intensos das especiarias, na forma como o tempo abranda na Ásia, que nos obriga, quase sem pedir licença, a desligar do ruído constante, a respirar fundo e a olhar para a vida com outros olhos.
Se sente que já não se reconhece no ritmo acelerado do dia a dia, se as suas férias deixaram de ser descanso e passaram a ser apenas mais uma corrida contra o tempo, este artigo é para si.
Em 2026, viajar pelo Oriente continua a ser muito mais do que mudar de fuso horário. É mudar de perspetiva.
Prepare-se. Oriente-se. A sua próxima grande viagem começa agora.
Malásia | Kuala Lumpur & Langkawi
Partidas: Lisboa
Validade: até Março 2027 – 5 noites
Preço por pessoa em quarto duplo: desde 1 124€
Partidas: Lisboa
Validade: até Outubro – 6 noites
Preço por pessoa em quarto duplo: desde 1 410€
Partidas: Lisboa
Validade: até Fevereiro 2027 – 8 noites
Preço por pessoa em quarto duplo: desde 1 684€
Partidas: Lisboa
Validade: até 14 Dezembro – 8 noites
Preço por pessoa em quarto duplo: desde 1 895€
Sri Lanka | Circuito O Melhor do Sri Lanka
Partidas: Lisboa
Validade: Maio, Junho, Setembro, Outubro e Novembro – 7 noites
Preço por pessoa em quarto duplo: desde 2 430€
Tanto o preços como a disponibilidade dos programas acima estão sujeitos a alterações e deverão ser reconfirmados no acto da reserva.
Para informações mais detalhadas ou reservas, contacte a Intertours Travel Consulting – 291 208 920 ou [email protected]
