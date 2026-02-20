XLIX Estafeta Câmara de Lobos – Funchal reúne 400 atletas

A XLIX Estafeta Câmara de Lobos – Funchal realiza-se este domingo, reunindo cerca de 400 atletas numa das provas mais emblemáticas do atletismo regional. A partida está marcada para as 09h00, no Largo da República, na cidade de Câmara de Lobos, naquele que é um dos eventos mais antigos do atletismo madeirense.

"Destinada aos escalões de juvenis, juniores, seniores e veteranos, a competição será disputada por equipas compostas por cinco elementos, masculinos ou femininos. Ao longo de cinco percursos, os atletas irão ligar Câmara de Lobos ao Funchal, num trajeto que combina exigência física e paisagens marcantes da costa sul da Madeira", indica nota à imprensa.

O primeiro percurso tem início junto ao Coreto, no Largo da República, seguindo pela Rua Dr. João Abel de Freitas, Ponte dos Socorridos e Vitória, com zona de transmissão em frente à Taberna da Vitória, numa extensão aproximada de 1.950 metros.

O segundo percurso, com cerca de 2.000 metros, parte da Vitória em direção ao Hotel Orca Praia, prosseguindo pela Estrada Monumental, com zona de transmissão junto à paragem de autocarro após a ETAR da Praia Formosa.

O terceiro segmento, com aproximadamente 1.950 metros, desenvolve-se entre a paragem de autocarro e a Rua Saint Helier, terminando com transmissão em frente ao Hotel Enotel Lido.

Segue-se o quarto percurso, com cerca de 1.600 metros, entre o Hotel Enotel Lido e o Hotel Reid’s, passando pela Rua Simplício dos Passos Gouveia e pela Estrada Monumental, com zona de transmissão na Ponte do Ribeiro Seco.

O quinto e último percurso, com aproximadamente 1.900 metros, liga a Ponte do Ribeiro Seco ao Funchal, passando pelo Largo António Nobre, Rua Carvalho Araújo, Avenida Sá Carneiro e Avenida das Comunidades Madeirenses, lado sul. A meta estará instalada na Avenida do Mar e das Comunidades Madeirenses, junto à Empresa de Eletricidade da Madeira.

E conclui: "Ao todo, a prova perfaz cerca de 9,4 quilómetros, prometendo animar a manhã de domingo e reforçar o espírito de equipa e a tradição do atletismo madeirense".