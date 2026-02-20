Câmara de Lobos acolhe a 4.ª edição das Conferências do Atlântico

O Museu de Imprensa da Madeira, localizado em Câmara de Lobos, é palco esta sexta-feira, 20 de Fevereiro, da 4.ª edição das Conferências do Atlântico.

A iniciativa promovida pelo Instituto de Estudos Políticos da Universidade Católica Portuguesa, em parceria com a Câmara Municipal de Câmara de Lobos, com o Alto Patrocínio da Presidência do Governo Regional da Madeira, é subordinada ao tema 'Winston Churchill, Liberal Democracy and the Euro-Atlantic Alliance' (Winston Churchill, a Democracia Liberal e a Aliança Euro-Atlântica, em português).

O evento contará com a participação de diversas personalidades de reconhecido mérito académico e institucional, entre as quais José Manuel Durão Barroso, antigo Presidente da Comissão Europeia e ex-Primeiro-Ministro de Portugal, que integrará a mesa-redonda dedicada aos 50 anos das Autonomias dos Açores e da Madeira e da Constituição da República Portuguesa.

A sessão de abertura contará com a intervenção do Presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, e do presidente da Câmara Municipal de Câmara de Lobos, Celso Bettencourt.

Confira o programa na íntegra:

Outras iniciativas que marcam este que é o quinquagésimo primeiro dia do ano, em que faltam 314 dias para o fim de 2026:

- Das 08h45 às 15h30 - O Sindicato dos Professores da Madeira promove uma caravana pela 'Valorização da Carreira Docente', iniciativa integrada na campanha nacional 'Somos professores, damos rosto ao futuro!', promovida pela FENPROF. A iniciativa vai passar por diversas instituições de ensino de Câmara de Lobos, da Ribeira Brava, da Ponta do Sol, da Calheta e do Funchal, culminando com uma concentração junto da Secretaria Regional de Educação;

- 10h30 - Sessão de informação sobre o 'Programa Valorizar 35' na Casa do Povo da Calheta;

- 11 horas - A CDU promove uma iniciativa política no Poço do Morgado, à Estrada Prof. Eleutério de Aguiar, em Santo António;

- 11h30 - O JPP promove uma acção política na Praça do Povo;

- 15 horas - Apresentação do livro 'Rosa dos Ventos Poéticos', da autoria de Teresa Faria na Biblioteca Municipal de Câmara de Lobos;

- 16 horas - Reunião por deliberação electrónica da 3ª Comissão Especializada Permanente de Ambiente, Clima e Recursos Naturais da Assembleia Legislativa da Madeira para emissão de parecer, por solicitação do Governo da República, relativo ao Projeto de Decreto-Lei que Altera o Decreto-Lei n.º 113/2013, de 7 de Agosto, e transpõe a Diretiva Delegada (UE) 2024/1262, relativa à proteção dos animais utilizados para fins científicos – MAGRIM – (Reg. DL 434/XXV/2025), seguida da apreciação na generalidade do projecto de resolução, da autoria do JPP, intitulado Pela valorização e dignificação do Mercado de Agricultura Biológica do Funchal;

- 16h30 - Apresentação da Obra 'Unknown and Untold - The Saga of the Gibraltar Exile in Madeira Island' da autoria de Cláudia Faria, apresentado por Graça Alves, com a presença do secretário regional de Turismo, Ambiente e Cultura, Eduardo Jesus, no Museu da Quinta das Cruzes;

- 19h30 - Ciclo Gastronómico Estrelas Galáxia no Restaurante Galáxia do Savoy Palace;

- 20 horas - Abertura Oficial do Festival das Sopas no Porto Santo, junto à Igreja do Espírito Santo;

- 20 horas - Jogo da I Divisão nacional de andebol masculino Marítimo - ABC no Pavilhão do Marítimo;

- Das 20 às 23 horas - Madeira Fighting Championship - Muay Thai no Pavilhão da Escola dos Barreiros;

- O Conservatório – Escola das Artes da Madeira, Eng. Luiz Peter Clode assinala 80 anos de actividade com a exposição '80 anos de Educação Artística e Visão de Futuro', patente ao público a partir de hoje no corredor principal do Madeira Shopping.

Principais acontecimentos registados a 20 de Fevereiro, Dia Mundial da Justiça Social e Dia do Animal de Estimação:

1720 - No Brasil, é criada a capitania de Minas Gerais, que fica separada da de São Paulo, para a exploração das minas de ouro.

1756 - São concedidos privilégios a criadores de bichos-da-seda, política acompanhada da plantação de amoreiras, para se limitar a importação do tecido e promover a produção.

1808 - Invasões francesas. Junot limita o Exército português a cinco regimentos de infantaria: três de cavalaria, um batalhão e um esquadrão de caçadores.

1878 - Adriano de Paiva Brandão, professor da Academia do Porto, publica o artigo sobre a telescopia, na base da transmissão de imagem à distância.

1891 - O Governo de João Crisóstomo limita a liberdade de reunião e de associação, em nome da manutenção da "paz social".

1906 - Estudantes do Liceu do Carmo manifestam-se em Lisboa contra a Monarquia.

1909 - No jornal parisiense é publicado o "Manifeste de Futurisme" (Manifesto do Futurismo), um movimento literário, artístico e político do italiano Emilio Filipo Marinetti.

1938 - O ministro dos Negócios Estrangeiros britânico, Anthony Eden, demite-se em desacordo com a política de apaziguamento do primeiro-ministro Neville Chamberlain em relação a Adolf Hitler.

1944 - II Guerra Mundial. As forças aéreas britânicas e norte-americanas atacam a indústria aeronáutica alemã.

1952 - Lisboa recebe a 9ª Sessão do Conselho do Atlântico Norte.

1965 - A nave espacial da agência norte-americana NASA Ranger 8 despenha-se na superfície lunar, depois de ter transmitido para a Terra cerca de sete mil fotografias de alta resolução do solo da Lua.

1967 - O chefe do Estado indonésio Sukharno entrega o poder ao general Suharto.

1969 - Surgem os Cadernos do Grupo de Estudos e Intercâmbio de Documentos, dirigidos por Nuno Teotónio Pereira.

1974 - Rebenta uma bomba no quartel-general português, em Bissau, na Guiné.

1975 - Vasco Gonçalves, Rosa Coutinho, Melo Antunes, Pereira Pinto, Almada Contreiras, Costa Martins e Vasco Lourenço apresentam o projeto de institucionalização do MFA -- Movimento das Forças Armadas.

1980 - O Presidente norte-americano, Jimmy Carter, anuncia o boicote aos Jogos Olímpicos de Moscovo, uma vez terminado o prazo imposto para que a URSS retire as suas tropas do Afeganistão.

1983 - Francisco Lucas Pires é eleito presidente da comissão política do CDS.

1986 - A polícia italiana anuncia a detenção de Michele Greco, principal chefe da Mafia siciliana.

1988 - A agência noticiosa norte-americana UPI é vendida ao grupo World News Wire.

1991 - O Presidente albanês, Ramiz Alia, assume o controlo do Governo. A estátua do líder comunista Enver Hoxha é derrubada em Tirana.

1999 - O XXI Congresso do PSD, no Porto, reconduz Marcelo Rebelo de Sousa na liderança mas não lhe atribui a maioria de dois terços para constituir a Alternativa Democrática com o CDS-PP.

2003 - O Parlamento açoriano aprova, por unanimidade, um decreto regional que cria o Plano Regional da Água.

2004 - Eleições legislativas para o Majlis (parlamento) no Irão dão a vitória aos conservadores religiosos. A abstenção atinge os 70 por cento.

2005 - Eleições legislativas. O PS liderado por José Sócrates, de 47 anos, obtém 45 por cento dos votos e consegue, pela primeira vez, a maioria absoluta com 120 deputados.

2007 - Ministros do Ambiente da União Europeia chegam a acordo em reduzir em 20 por cento as emissões de gases com efeito de estufa até 2020.

2008 - A lei dos vínculos, carreiras e remunerações é promulgada pelo Presidente da República, Aníbal Cavaco Silva, depois de retiradas as normas consideradas inconstitucionais, nomeadamente as que previam a aplicação da lei aos magistrados judiciais.

2009 - A Entidade Reguladora para a Comunicação Social rejeita as duas únicas candidaturas (Telecinco, S.A. e Zon II - Serviços de Televisão, S.A.) ao quinto canal de televisão generalista em sinal aberto.

2010 - Fortes chuvadas na Madeira provocam a maior catástrofe natural dos últimos 100 anos. Dezenas de mortos, feridos e centenas de desalojados são o balanço da catástrofe. O Governo decreta três dias de luto nacional pelas vítimas da Madeira.

2011 - Em Marrocos, grupos de jovens manifestam-se em várias cidades para pedirem a Mohammed VI mais democracia, uma monarquia parlamentar, o fim da corrupção e a dissolução do governo e do parlamento.

2012 - Os acionistas da EDP aprovam a entrada dos chineses da Three Gorges no conselho geral e de supervisão e a continuidade de António Mexia à frente da comissão executiva da empresa até 2014.

2013 - O primeiro-ministro da Bulgária, Boiko Borissov, anuncia no Parlamento a demissão do seu Governo, na sequência de dez dias de manifestações no país contra os preços da eletricidade considerados elevados.

2014 - Confrontos entre manifestantes armados e a polícia em Kiev, Ucrânia, causam dezenas de mortos, levando ao agudizar do conflito.

2015 - Os grupos parlamentares da maioria PSD/CDS-PP, PS, PCP, BE e "Os Verdes" decidem por unanimidade conceder honras de Panteão Nacional ao futebolista Eusébio da Silva Ferreira.

2016 - A realizadora Leonor Teles vence o Urso de Ouro da competição de curtas-metragens, do Festival Internacional de Cinema de Berlim, Alemanha, pelo filme "Balada de um Batráquio".

2019 - A moção de censura do CDS-PP ao Governo é chumbada pelas bancadas do PS, BE, PCP, Verdes e PAN, conta com votos favoráveis dos democratas-cristãos e do PSD.

2020 - Covid-19: Coreia do Sul regista a primeira morte pelo novo coronavírus.

2020 - O bloco dos conservadores e ultraconservadores no Irão vence as eleições legislativas, do Majlis (Parlamento).

2020 - A Assembleia da República aprova na generalidade os cinco projetos para despenalização da morte medicamente assistida.

2021 - A judoca portuguesa Rochele Nunes conquista a medalha de prata no Grand Slam de Telavive, Israel, ao perder na final do combate de +78 kg diante da francesa Romane Dicko.

2022 - O ciclista belga Remco Evenepoel (Quick-Step Alpha Vinil) conquista pela segunda vez a Volta ao Algarve, após a quinta e última etapa ganha pelo colombiano Sergio Higuita (BORA-hansgrohe).

