‘UPGRADE’ abre e cocktail fecha 1.º dia da Madeira na BTL

A Associação de Promoção agendou para este primeiro dia da 36.ª edição da BTL – Better Tourism Lisbon Travel Market a apresentação e reflexão em torno do Programa UPGRADE, um plano abrangente de acção estratégica, com uma visão de 360 graus, que visa reorganizar, qualificar e preparar o turismo da Madeira e do Porto Santo para os desafios do futuro. Mais do que responder ao crescimento actual do sector, o programa UPGRADE, tornado público em Dezembro último, assume-se como um instrumento estruturante, focado na qualidade, na sustentabilidade, na valorização do território e na melhoria da experiência turística, sempre em equilíbrio com a comunidade local.

Este momento de abertura oficial no stand da Região vai contar com a presença do Presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, do Secretário Regional do Turismo, Ambiente e Cultura, Eduardo Jesus e do Presidente do Instituto das Florestas e Conservação da Natureza, Manuel António Filipe, que têm como missão apresentar a visão integrada que articula governação, estratégia turística, ambiente e conservação da natureza, considerados os pilares essenciais deste novo ciclo para o turismo da Região.

Depois da abertura oficial, haverá um momento Michelin que celebra um marco histórico para a gastronomia da Madeira. Isto porque pela primeira vez, a Gala Michelin ocorre na Região, a 10 de Março de 2026, afirmando a ilha como um território de excelência gastronómica à escala internacional. A conversa junta a APM, representada pela Sara Marote, e dois chefs que personificam diferentes expressões da mesma identidade gastronómica madeirense: Benoît Sinthon, do Il Galo d’Oro, restaurante distinguido com duas estrelas Michelin, e Gonçalo Bita Bota, chef do Oxalis, espaço recomendado pelo Guia Michelin, inserido na Casa Velha do Palheiro. Mais do que falar de distinções, este momento propõe uma reflexão sobre visão, território e futuro, sobre como a Madeira inspira, alimenta e projecta uma gastronomia com identidade própria, profundamente ligada à paisagem, ao produto local e à cultura da ilha.

Eis a programação diversificada e específica do stand madeirense para esta quarta-feira:

O primeiro dia intenso fecha como habitualmente com o cocktail oferecido pela Região, novamente no espaço superior localizado entre os pavilhões 1 e 2 da FIL.