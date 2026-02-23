Caminhada Cultural no Santo da Serra assinala 9.º aniversário da Associação do Caminho Real da Madeira

A Associação do Caminho Real da Madeira celebrou no passado sábado o seu 9.º aniversário, data assinalada "com uma caminhada cultural entre a Igreja Matriz de Santo António da Serra e a Capela de Nossa Senhora dos Remédios, reunindo cerca de 75 participantes num percurso de 12 quilómetros pelas zonas altas do concelho de Santa Cruz".

Na iniciativa, que "teve início no planalto do Santo da Serra, território singular repartido administrativamente entre os concelhos de Machico e Santa Cruz, mas uno na paisagem e na vivência comunitária", os caminhantes puderam evocar, junto à Igreja Matriz, "a história do templo e a lenda associada à sua origem, seguindo-se o percurso pelo Caminho do Moinho, antigas levadas e referências à economia rural que marcou a identidade local", conta.

Neste trajecto, "os participantes passaram pela Fonte de Santo António, pela Quinta da Junta e pelo Miradouro dos Ingleses, onde foi recordada a experiência histórica da chamada Aldeia da Rainha, datada de 1768", relata uma nota da ACRM. "A descida incluiu a Travessa do Poiso, a madre da Levada Nova de Santa Cruz (ou dos Cardais) e o troço terminal da Levada dos Tornos, evidenciando a importância da engenharia hidráulica na estruturação do território e na ligação entre o norte e o sul da ilha. Na Madre da Levada Nova, as pequenas cascatas que ali se formam acrescentaram ao percurso um enquadramento natural de particular beleza".

Continuando, a caminhada foi "pela Ponte de Roma e pelo Caminho de Roma, culminando junto à Capela de Nossa Senhora dos Remédios. No Parque de Merendas contíguo, os participantes partilharam o bolo comemorativo do aniversário e um momento de convívio, celebrando a amizade construída ao longo destes nove anos e renovando o compromisso com a valorização dos Caminhos Reais da Madeira", frisa.

Nota ainda a ACRM que, "no ano em que celebra nove anos de actividade contínua", aguardam "como 'prenda' institucional o deferimento do pedido de Reconhecimento de Utilidade Pública, submetido em Outubro de 2025 e actualmente em análise pelos serviços competentes do Governo Regional da Madeira", lembra.

Assim, garante, "a ACRM mantém-se empenhada na promoção, valorização e preservação dos Caminhos Reais enquanto património histórico, cultural e identitário da Região Autónoma da Madeira, tendo como próximo desafio a organização da IX Volta à Madeira pelo Caminho Real 23, a decorrer entre 21 e 28 de Março deste ano", anuncia.